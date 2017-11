Na predsedniških volitvah do 16. ure 30,45-odstotna volilna udeležba

Ljubljana, 12. novembra - Na predsedniških volitvah je bila v drugem krogu do 16. ure 30,45-odstotna volilna udeležba. To je nekoliko nižja udeležba kot v prvem krogu pred tremi tedni, ko je bila do 16. ure 32,02-odstotna, in skoraj identična kot v drugem krogu leta 2012, ko je bila udeležba do 16. ure 30,86-odstotna, so povedali na Državni volilni komisiji (DVK).