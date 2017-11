Nairobi, 12. novembra - Na zahodu Kenije je danes 30-letna Kenijka rodila po naravni poti spočete peterčke, od katerih sta dva dečka umrla takoj po rojstvu. Drugi trije otroci, dve deklici in deček, pa so dobro, so sporočili iz porodnišnice, kjer skrbijo zanje.