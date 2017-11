Enajst medalj za Slovenijo v konkurenci 1388 tekmovalcev iz 60 držav

Budimpešta, 12. novembra - Slovenija je na svetovnem prvenstvu v kickboxingu v Budimpešti osvojila tri zlate medalje ter po štiri srebrne in bronaste. Svetovni prvaki so v konkurenci 1388 tekmovalcev iz 60 držav postali Tilen Zajc v disciplini point-fighting do 74 kg, Urša Terdin v light-contactu do 70 kg in Blaž Potočnik kick-lightu nad 94 kg.