V ZNP pozivajo organe pregona, naj resno obravnavajo grožnjo proti novinarju

Ljubljana, 12. novembra - V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) so zgroženi zaradi nedavne grožnje na Twitterju, uperjene proti novinarju RTV Slovenija Jožetu Možini. Avtor tvita je namreč zapisal, kako razmišlja, da bi na prehodu za pešce povozil novinarja. V združenju so pozvali organe pregona, naj ustrezno ukrepajo proti avtorju groženj.