Novosibirsk, 12. novembra - Odbojkarji ACH Volleyja so se poslovili od lige prvakov, potem ko so tudi v povratni tekmi 3., zadnjega kroga kvalifikacij izgubili proti favorizirani Lokomotivi iz Novosibirska. Rusi so tako kot v Tivoliju tudi doma zmagali s 3:0 (20, 22, 18).