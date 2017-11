Ob večnem derbiju, ki so ga dobili zeleno-beli, manjši izgredi

Ljubljana, 12. novembra - Ob večnem sobotnem derbiju, ko so nogometaši Olimpije v prvi četrtfinalni tekmi pokala Slovenije v Stožicah premagali Maribor s 3:0 (2:0), je bilo po navedbah policije tudi nekaj manjših izgredov, peterici so zasegli pirotehnične izdelke, nesprejemljivo pa je bilo tudi ravnanje nekaterih med tekmo, saj so navijači večkrat prižgali bakle.