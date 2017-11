ZN iz Libije evakuirali prvo skupino beguncev

Tripoli, 12. novembra - Združeni narodi so v soboto iz Libije evakuirali prvo skupino najbolj ranljivih beguncev, ki so jih prepeljali v sosednji Niger. Med skupaj 25 begunci je bilo 15 žensk in štirje otroci z etiopskim eritrejskim in sudanskim državljanstvom, so sporočili iz Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR).