Freetown, 12. novembra - V Sierri Leone so izkopali 476-karatni diamant, ki je 29. največji doslej najden na svetu, so v soboto sporočile tamkajšnje oblasti. Vrednost diamanta še ni znana. Marca so sicer v Sierri Leone izkopali 709-karatni diamant, ki ga bodo decembra prodali na dražbi.