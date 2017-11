Chung do naslova v Milanu in 390.000 dolarjev

Milano, 12. novembra - Južnokorejski teniški igralec Hyeon Chung je zmagal v finalu ATP "naslednje generacije", turnirja najboljše osmerice igralcev do 22 let, ter si na prvem tovrstnem turnirju v Milanu priigral 390.000 ameriških dolarjev. V zaključnem dvoboju je ugnal Rusa Andreja Rubljeva s 3:4 (5), 4:3 (2), 4:2 in 4:2.