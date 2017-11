Pingvini po kazenskih strelih klonili še proti plenilcem

Nashville, 12. novembra - Pittsburgh Penguins, dvakratni zaporedni branilci naslova v severnoameriški hokejski ligi NHL, so na gostovanju pri Nashville Predators po kazenskih strelih izgubili s 4:5. V ponovitvi finala lanskega tekmovanja za Stanleyjev pokal so bili na drugem medsebojnem obračunu lanskih finalistov to sezono boljši plenilci; prvega so s 4:0 dobili pingvini.