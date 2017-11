Znane vse afriške udeleženke nogometnega SP 2018

Ljubljana, 11. novembra - Po današnjih zadnjih tekmah afriških kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018, ki ga bo gostila Rusija, je znanih vseh pet udeleženk mundiala s črne celine. Kot zadnja sta si danes SP priborila Maroko in Tunizija. Že pred tem pa so si pot v Rusijo priigrali Nigerija, Egipt in Senegal.