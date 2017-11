Na Poljskem na dan neodvisnosti tudi shod nacionalistov

Varšava, 11. novembra - Na Poljskem danes praznujejo dan neodvisnosti, ki so ga med drugim zaznamovali s polaganjem vencev in slovesnostjo, ki se je je udeležil tudi nekdanji poljski premier in zdajšnji predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Ob robu je ob poostreni policijski prisotnosti potekal množičen shod nacionalistov, ločeno pa še shod antifašistov.