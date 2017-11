Na tisoče protestnikov v Barceloni zahteva izpustitev zaprtih politikov

Barcelona, 11. novembra - Na ulicah Barcelone se je danes zbralo več deset tisoč protestnikov, ki zahtevajo izpustitev odstavljenih ministrov in poslancev, ki so se zaradi razglasitve neodvisnosti znašli v priporu. K protestu sta pozvali civilni združenji Katalonski narodni kongres (ANC) in Omnium Cultural, katerih vodji sta prav tako v preiskovalnem priporu.