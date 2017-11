V Minsku po prvem dnevu neodločeno

Minsk, 11. novembra - Po prvem dnevu finalnega ženskega teniškega dvoboja svetovne skupine pokala Fed med reprezentanca Belorusije in ZDA je v Minsku izid izenačen 1:1. Američankam je prvo točko priigrala CoCo Vendeweghe po zmagi nad Aleksandro Sasnovič s 6:4 in 6:4, na drugem dvoboju pa je bila Arina Sabalenka boljša od Sloane Stephens s 6:3, 3:6 in 6:4.