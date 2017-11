Člani Mercedesa nepoškodovani v oboroženem ropu v Sao Paulu

Sao Paulo, 11. novembra - Člane Mercedesa, nemške dirkalne ekipe v formuli 1, so oropali v Sao Paulu. Na prizorišču nedeljske dirke svetovnega prvenstva za veliko nagrado Brazilije so iz ekipe potrdili, da so jo v oboroženem ropu vsi člani moštva odnesli brez poškodb, roparji pa so jim odnesli dragocenosti in denar.