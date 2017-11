Na dan samskih na Kitajskem Alipay beležil po 256.000 nakupov na sekundo

Šanghaj, 11. novembra - Kitajci so na dan samskih, ki ga praznujejo danes in ki ponudi velike popuste, posegli po novih rekordih v nakupovanju. Prodaja je ponovno presegla vsa pričakovanja, saj je dosegla 17,8 milijarde dolarjev, kar je 32 odstotkov več kot lani in predstavlja letne odhodke države Mozambik. Alipay je beležil po 256.000 nakupov na sekundo.