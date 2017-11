Ministri 11 držav za nadaljevanje transpacifiškega partnerstva brez ZDA

Da Nang, 11. novembra - Gospodarski ministri iz 11 držav azijsko-pacifiške regije so se danes strinjali, da bodo nadaljevali pogovore o transpacifiškemu prostotrgovinskemu partnerstvu (TPP) brez ZDA, ki so izstopile iz sporazuma. Sporazum bodo sicer sprejeli v spremenjeni obliki, so se strinjali ob robu vrha Foruma za azijsko-pacifiško sodelovanje (Apec).