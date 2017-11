Poslastico v Stockholmu dobili Ottawa Senators

Stockholm, 11. novembra - Hokejisti Ottawa Senators so se v okviru promocije severnoameriške lige NHL na stari celini v Stockholmu pomerili s Colorado Avalanche. Kar 13.400 ljubiteljev hokeja v dvorani Ericsson Globe ni bilo razočaranih, saj je tekmo odločil šele podaljšek, v katerem so bili spretnejši hokejisti Ottawe, ki so z golom Marka Stona domov odnesli zmago s 4:3.