Newyorški borzni indeksi v minulem tednu malce navzdol

New York, 11. novembra - Osrednji indeksi Wall Streeta so v petek nazadovali drugi dan zapored in teden sklenili negativno, kar je v veliki meri posledica pri zapletanju sprejemanja velike davčne reforme kongresnih republikancev. Širši indeks Standard & Poor's 500 je prekinil niz osmih zaporednih tednov rasti.