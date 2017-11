Senegal naslednji potnik v Rusijo 2018

Polokwane, 10. novembra - Nogometna reprezentanca Senegala je naslednja, ki si je zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu v Rusiji 2018. Senegalci so danes za drugo uvrstitev na največje tekmovanje v Polokwaneju premagali Južnoafriško republiko z 2:0, tekmo so morali ponoviti zaradi vpliva sodnika na prvi tekmi, ki so jo dobili Južnoafričani.