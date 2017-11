Z razpisom do 140 zaposlitev iskalcev prve zaposlitve v mladinskem sektorju

Ljubljana, 10. novembra - Ministrstvo za izobraževanje je danes v uradnem listu objavilo javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju, ki omogoča 140 zaposlitev mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim, starim od 15 do vključno 29 let. Vrednost razpisa znaša slabega 1,6 milijona evrov, prijaviti pa se je možno do 1. decembra.