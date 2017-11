Osrednji gorenjski časopis Gorenjski glas praznuje 70 let

Kranj, 11. novembra - Osrednji gorenjski časopis Gorenjski glas, ki izdaja tudi vrsto prilog in samostojnih lokalnih edicij, letošnjo jesen praznuje 70 let. Za rojstvo Gorenjskega glasa šteje leto 1947, posebno prireditev ob jubileju pa so v družbi, ki je v lasti zaposlenih, pripravili oktobra.