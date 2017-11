Gašperšič zadovoljen ob ogledu del na infrastrukturi v Kidričevem, Murski Soboti in Fikšincih

Kidričevo, 10. novembra - Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je bil v okviru rednih terenskih obiskov danes v Kidričevem, Murski Soboti in Fikšincih, kjer si je ogledal gradbena dela na cestni infrastrukturi. V Fikšincih, kje so sanirali plaz, zaradi katerega je cesta dalj časa zaprta, je izrazil zadovoljstvo, ker je cesta obnovljena in znova prevozna.