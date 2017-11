Za pokemoni prihajajo čarovniki

New York, 11. novembra - Po svetovnem uspehu igrice za pametne telefone Pokemon Go pri ameriškem razvijalcu računalniških iger Niantic že pripravljajo novo igrico, ki bo segala na področje obogatene resničnosti. Njen naslov bo Harry Potter: Wizards Unite in kot izdaja že naslov, bo omogočala vstop v čarovniški svet knjižnega junaka Harryja Potterja.