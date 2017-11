Na lokalni ravni pri e-sodelovanju občanov vrsta možnosti in izzivov

Ljubljana, 10. novembra - V prostorih DS je danes potekal posvet E-sodelovanje prebivalcev pri odločanju v slovenskih občinah - priložnosti in izzivi lokalne digitalne demokracije. Spregovorili so o aktualnih izzivih na tem področju ter predstavili tudi nekaj primerov uporabe digitalnih tehnologij za komunikacijo z občani, ki so že zaživeli v posameznih občinah.