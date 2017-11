Avtomehanika pod pokrovom motorja presenetil piton

Melbourne, 10. novembra - Avstralski avtomehanik je pred kratkim doživel pravo presenečenje, ko je skušal zamenjati akumulator in ga je pod pokrovom motorja presenetil meter in pol dolg piton. Ta se je tam udobno namestil in motil povezavo akumulatorja z lučmi, da so te utripale, poroča nemška tiskovna agencija dpa.