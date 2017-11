Nagrada Sveta Evrope za demokratično inovacijo ruskemu časniku The Insider

Strasbourg, 10. novembra - Generalni sekretar Sveta Evrope Thorbjorn Jagland je na zaključni slovesnosti Svetovnega foruma za demokracijo danes podelil nagrado za demokratično inovacijo ruskemu preiskovalnemu časniku The Insider. Kot so sporočil iz Strasbourga, si je časnik zaslužil nagrado, ker osvešča bralce in promovira demokratične vrednote.