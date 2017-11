Članice OECD v zadnjih osmih letih povečevale izdatke za zdravstvo

Ljubljana, 10. novembra - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki združuje 34 najrazvitejših držav, je izdala poročilo o kazalnikih zdravja za leto 2017. To kaže, da so članice izdatke za zdravstvo v zadnjih osmih letih povprečno povečale za 1,4 odstotka letno. Ugotavlja tudi, da se je pričakovano trajanje življenja povečalo za več kot 10 let.