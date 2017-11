Novi makedonski premier prihaja na uradni obisk v Slovenijo

piše Vesna Rojko

Ljubljana, 12. novembra - Premier Miro Cerar bo v ponedeljek in torek na uradnem obisku gostil makedonskega kolega Zorana Zaeva. To bo za novega predsednika makedonske vlade prvi obisk v Sloveniji, odkar je po eni najhujših političnih kriz junija nastopila njegova vlada. Sprejela ga bosta tudi predsednik DZ Milan Brglez in predsednik republike Borut Pahor.