Po Sloveniji konec tedna številni martinovi dogodki

Ljubljana, 11. novembra - Za vinogradnike in ostale ljubitelje žlahtne kapljice bo ta konec tedna v znamenju njihovega osrednjega praznika, martinovega, ki v vseh vinorodnih okoljih predstavlja pomemben čas, ko se po starih šegah mošt s krstom spremeni v vino. Osrednje in največje martinovanje bo tudi letos potekalo v Mariboru, kjer bi se lahko zbralo tudi do 20.000 ljudi.