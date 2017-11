Podpisali pogodbo za prenovo zadnjega odseka ceste Sevnica-Planina

Sevnica, 12. novembra - Direkcija RS za infrastrukturo je te dni podpisala izvajalsko pogodbo za modernizacijo zadnjega 1,4-kilometrskega makadamskega odseka ceste med Sevnico in Planino, ki poleg občin Sevnica in Šentjur povezuje kozjansko, obsoteljsko ter posavsko območje. Naložbo so ocenili na dva milijona evrov, graditi naj bi začeli še letos.