Večer: V Cankovi pristojni preiskujejo domnevni mobing župana nad zaposlenimi

Cankova, 10. novembra - Zaposlene v cankovski občinski upravi so pred kratkim zaradi domnevno neprimernega odnosa župana Draga Vogrinčiča zaklenile občinsko stavbo in odšle na inšpektorat za delo, poroča Večer in dodaja, da so pisale tudi varuhinji človekovih pravic. Župan očitke zavrača, omenjeni primer pa po pisanju časnika že preiskujejo tudi kriminalisti.