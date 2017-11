V newyorškem metropolitanskem muzeju razstava Michelangelo - božanski načrtovalec in oblikovalec

New York, 13. novembra - V newyorškem Metropolitanskem muzeju umetnosti je od danes na ogled razstava Michelangelo - božanski načrtovalec in oblikovalec. Postavitev, ki so jo posvetili italijanskemu renesančnemu umetniku Michelangelu Buonarrotiju, združuje 200 del - Michelangelove risbe, kipe, slike in modele, ki so jim dodali dela nekaterih drugih umetnikov.