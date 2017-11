Čudeži se dogajajo: Hirscher napovedal vrnitev v Leviju

Salzburg, 10. novembra - Karavana svetovnega pokala v alpskem smučanju se je preselila na Finsko, kjer bodo v soboto in nedeljo delili prve slalomske točke v novi sezoni. Na startu nedeljskega moškega slaloma bo tudi avstrijski as Marcel Hirscher. Svetovni prvak in olimpijski podprvak ter lastnik štirih malih globusov v disciplini je sporočil, da je nared za nastop.