Ob mednarodnem dnevu pripravništev opozorila na še vedno neurejena pripravništva

Ljubljana, 10. novembra - V Sindikatu Mladi plus so ob današnjem mednarodnem dnevu pripravništev opozorili na še vedno pomanjkljivo urejena pripravništva in vlado pozvali, da to uredi. Zahtevajo transparentne informacije o realiziranih ukrepih v zadnjih dveh letih in zakonsko prepoved volonterskih pripravništev, je dejala predsednica sindikata Tea Jarc.