Saša Pavček vabi v Mini teater in pod sneg

Ljubljana, 12. novembra - V Mini teatru bo nocoj ob 20. uri premiera gledališke predstave Pod snegom, nastale po dramskem besedilu pesnice, dramatičarke in dramske igralke Saše Pavček, letošnje dobitnice Borštnikovega prstana. V trikotniku med hčerjo, njenim ljubimcem in materjo obravnava medčloveške odnose in psihološke sence vsakega posameznika.