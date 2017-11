Akos ob uspešno izvedenih nalogah izpostavlja nove projekte

Ljubljana, 11. novembra - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) je v preteklem letu uspešno uresničila zastavljene naloge, ki so bile med drugim povezane z izvajanjem evropskih določil. Med glavnimi prihodnjimi projekti izpostavljajo dodelitev novih frekvenc, ki bodo med drugim omogočile dostop do interneta višjih hitrosti.