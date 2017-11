Letošnja Murkova nagrajenka je Jana Mlakar Adamič

Nova Gorica, 11. novembra - Na gradu Kromberk bodo danes podelili Murkovo nagrado, listini in priznanje, ki jih Slovensko etnološko društvo podeljuje za strokovne dosežke na področju etnologije na Slovenskem. Murkovo nagrado bo prejela Jana Mlakar Adamič za tridesetletno strokovno in znanstveno delo v etnološkem muzealstvu in zasavski kulturi.