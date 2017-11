Pavličevo sedlo od zdaj prevozno tudi pozimi

Ljubljana/Logarska dolina, 10. novembra - Slovenski in avstrijski predstavniki so se na današnjem delovnem sestanku dogovorili, da bo cesta do mejnega prehoda Pavličevo sedlo med občinama Solčava in Železna Kapla-Bela v prihajajoči zimi prvič odprta tudi v zimskem času. Zimsko vzdrževanje bo na obeh straneh meje izvajala družba VOC Celje, so sporočili z direkcije za infrastrukturo.

Cesta preko Pavličevega sedla nad Logarsko dolino ne povezuje samo obeh omenjenih obmejnih občin, ampak predstavlja tudi najhitrejšo pot za prebivalce Solčavskega do Jezerskega in naprej do Gorenjske.

Odkar sta 6. julija 2001 7,4 kilometra posodobljene ceste in nov objekt za izvajanje mejne kontrole na mejnem prehodu odprla takratna premier in kancler Janez Drnovšek in Wolfgang Schüssel je bila cesta v zimskem času zaprta.

Skladno z današnjim dogovorom pa bo zimsko vzdrževanje ceste koncesionar direkcije za infrastrukturo, podjetje VOC Celje, izvajalo tako na slovenski kot na avstrijski strani. Za izvajanje pluženja na avstrijski strani od mejnega prehoda do priključka na glavno cesto na prelaz Jezersko bo imel koncesionar ločeno pogodbo z avstrijsko zvezno deželo Koroško.

Kot so poudarili na direkciji, je vzpostavitev zimskega vzdrževanja te ceste dolgoletna želja občin Solčave in Železna Kapla-Bela, ki v odprtju ceste vidita tudi velik gospodarski in turistični potencial.