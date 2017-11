Kolegij predsednika potrdil časovnico ene daljših sej DZ doslej

Ljubljana, 10. novembra - Člani kolegija predsednika DZ so na današnjem kolegiju potrdili predlog časovnega razporeda novembrske seje DZ, ki se bo začela v ponedeljek s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade in ministrom. Seja bo ena daljših, saj bo sicer z nekaj dnevi vmesnih premorov trajala več kot dva tedna, vse do 28. novembra.