V Mjanmaru zaradi uporabe drona zaprli filmsko ekipo

Yangon, 10. novembra - Mjanmarsko sodišče je danes tujo filmsko ekipo in njihova lokalna sodelavca obsodilo na dvomesečno zaporno kazen zaradi preleta drona nad parlamentom. Ekipo, v kateri so Lau Hon Meng iz Singapurja, Mok Choy Lin iz Malezije, mjanmarski novinar Aung Naing Soe in voznik Hla Tin, so aretirali lani med snemanjem dokumentarca v prestolnici Naypyitaw.