V finalu predsedniške tekme bodo volivci izbirali med Pahorjem in Šarcem

Ljubljana, 12. novembra - Volivci bodo v današnjem finalu šeste predsedniške tekme v zgodovini države odločali, ali bo aktualni predsednik republike Borut Pahor na čelu države še prihodnjih pet let ali pa bo predsedniški stolček zasedel njegov izzivalec, kamniški župan Marjan Šarec. Volišča bodo odprta od 7. do 19. ure, do zaprtja volišč pa še vedno velja volilni molk.