Montrealski ikoni Leonardu Cohenu poklonili razstavo A Crack in Everything

Montreal, 11. novembra - V vseh stvareh je razpoka, skoznjo vanje pride svetloba, pravi kanadski pevec, tekstopisec, pesnik in pisatelj Leonard Cohen v pesmi The Anthem. Montrealski muzej sodobne umetnosti si je to misel sposodil za ime razstave o Cohenovi zapuščini. Odprli so jo pred dnevi in je prva večja razstava, v celoti posvečena tej montrealski ikoni.