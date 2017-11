Židan: Potencial za večje sodelovanje Slovenije in Hongkonga je velik

Hongkong, 10. novembra - Vsi pogovori kažejo, da je potencial za sodelovanje med Slovenijo in Hongkongu velik, je za STA ob zaključku uradnega obiska v Hongkongu poudaril podpredsednik vlade in kmetijski minister Dejan Židan. Slovenski vinarji in čebelar pa so bili po njegovih navedbah na osrednjem azijskem vinskem sejmu spet v središču pozornosti.