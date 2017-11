V Zagrebu se začenja 15. filmski festival

Zagreb, 11. novembra - Švicarski kandidat za nominacijo za oskarja, komedija Božanski red Petre Volpe, bo danes odprl 15. filmski festival v Zagrebu. Na njem bodo do 19. novembra predvajali več kot 100 filmov v petih tekmovalnih in več spremljevalnih programih. V spremljevalnem programu sta tudi slovenska filma Ivan režiserja Janeza Burgerja in Družinica Jana Cvitkoviča.