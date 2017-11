Pogrešajo 25-letno Lucijo Mikoletić

Velenje, 10. novembra - Svojci od srede pogrešajo 25-letno Lucijo Mikoletič iz Velenja. Pogrešana je visoka okoli 178 centimetrov, srednje postave, daljših rjavih las in zeleno modrih oči. Ko je odšla od doma je bila oblečena v svetlo modre jeans hlače in rjavo bundo ter obuta v zelene športne copate, so sporočili s Policijske uprave Celje.