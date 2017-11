Gorenjski policisti z radarjem ujeli voznika pri 229 kilometrih na uro

Ljubljana, 10. novembra - Gorenjski prometni policisti so v četrtek na avtocesti v nekajurnem nadzoru hitrosti ugotovili 46 prekoračitev hitrosti vožnje nad 150 kilometri na uro. Pri večini voznikov, ki so bili v prekršku, so izmerili hitrost med 150 in 160 kilometrov na uro, v enem primeru pa celo 229 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Kranj.