Na Maxi klubu STA o dopingu v Sloveniji in po svetu

Ljubljana, 10. novembra - Razkriti dopinški primeri vselej zdramijo slovensko, ne samo športno, javnost. Nedavni biatlonski primer v Sloveniji je odprl nova vprašanja, kako stvari potekajo in kaj prinesejo, pa tudi vlogo Slovenske protidopinške agencije (SLOADO) in Mednarodnega športnega razsodišča v Lozani. O tem so spregovorili na Maxi klubu Slovenske tiskovne agencije.