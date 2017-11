Loška zadruga prenovila zadružni dom v Gorenji vasi

Gorenja vas, 10. novembra - Kmetijsko gozdarska zadruga Škofja Loka danes slovesno odpira prenovljen zadružni dom v Gorenji vasi. Objekt, ki je v lasti zadruge, je bil deležen celovite adaptacije, vredne 1,2 milijona evrov. Po prenovi, ki so jo začeli junija, so razširili tudi ponudbo v trgovini in omogočili prodajo lokalnim dobaviteljem.