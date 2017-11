Za spodbujanje pisanja ustanovili društvo Radi pišemo z roko

Ljubljana, 12. novembra - V času, ko so računalniške tipkovnice in pametni telefoni dominantna sredstva v pisni komunikaciji, se je iz pobude Radi pišemo z roko razvilo istoimensko društvo. Njegov namen je osveščanje o pomenu ohranjanja pisanja z roko in ga tudi spodbujati, je za STA povedala predsednica društva Marijana Jazbec.